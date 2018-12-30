Юным ростовчанам подарят рождественскую сказку

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-30T10:27:34+03:00

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Новогодние каникулы в самом разгаре, а значит предстоит еще масса интересных городских событий. Весело и вкусно отпраздновать предстоящее Рождество ростовчан приглашает супермаркет «В мире животных», который открылся в донской столице совсем недавно.В декабре 2018 года для всех ростовских любителей флоры и фауны он распахнул свои двери по адресу: проспект Коммунистический, 27 (Советский район).

Обновленный супермаркет «В мире животных» - это красивое просторное помещение площадью более 400 квадратных метров! Здесь есть, кажется, все, что только может понадобиться для домашнего любимца. Кроме того, тут можно посмотреть на редких экзотических животных, а по выходным и праздникам - принять участие в различных забавах и викторинах на зоотемы.

Супермаркет «В мире животных» приглашает на праздник с бесплатными развлечениями и угощениями. Фото предоставлено "В мире животных".

Так, в субботу, 5 января, в 12:00 на площадке супермаркета «В мире животных» пройдет праздник «Рождественская сказка для всей семьи» - вход свободный. В программе мероприятия масса интереснейших развлечений: встреча с Дедом Морозом и Бабой Ягой, дискотека с тремя тоннами бумажного снега, интерактивное представление для детей, фокусы с животными. Кроме того, гости увидят борьбу с медведем, человека-пружину, малышариков и смогут поиграть в дартс «шары». Изюминка праздника – катание на миниатюрных лошадках. И, конечно, будут бесплатные угощения.

Поэтому вместо того, чтобы сидеть дома, обязательно приходите на праздник 5 января! Кстати, здесь вы можете встретить и символ наступившего года – в супермаркете «В мире животных» в продаже есть минипиги. Маленькие свинки готовы порадовать детей и взрослых не только на празднике, но и надолго стать любимыми домашними питомцами!

На правах рекламы.