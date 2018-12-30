2018-12-30T10:27:34+03:00
Общество

Юным ростовчанам подарят рождественскую сказку

Супермаркет «В мире животных» приглашает на праздник с бесплатными развлечениями и угощениями
Юлия ЛАНДЫШ
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На площадке супермаркета «В мире животных» пройдет праздник «Рождественская сказка для всей семьи». Фото предоставлено "В мире животных".На площадке супермаркета «В мире животных» пройдет праздник «Рождественская сказка для всей семьи». Фото предоставлено "В мире животных".
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Новогодние каникулы в самом разгаре, а значит предстоит еще масса интересных городских событий. Весело и вкусно отпраздновать предстоящее Рождество ростовчан приглашает супермаркет «В мире животных», который открылся в донской столице совсем недавно.В декабре 2018 года для всех ростовских любителей флоры и фауны он распахнул свои двери по адресу: проспект Коммунистический, 27 (Советский район).

Обновленный супермаркет «В мире животных» - это красивое просторное помещение площадью более 400 квадратных метров! Здесь есть, кажется, все, что только может понадобиться для домашнего любимца. Кроме того, тут можно посмотреть на редких экзотических животных, а по выходным и праздникам - принять участие в различных забавах и викторинах на зоотемы.

Супермаркет «В мире животных» приглашает на праздник с бесплатными развлечениями и угощениями. Фото предоставлено "В мире животных".

Супермаркет «В мире животных» приглашает на праздник с бесплатными развлечениями и угощениями. Фото предоставлено "В мире животных".

Так, в субботу, 5 января, в 12:00 на площадке супермаркета «В мире животных» пройдет праздник «Рождественская сказка для всей семьи» - вход свободный. В программе мероприятия масса интереснейших развлечений: встреча с Дедом Морозом и Бабой Ягой, дискотека с тремя тоннами бумажного снега, интерактивное представление для детей, фокусы с животными. Кроме того, гости увидят борьбу с медведем, человека-пружину, малышариков и смогут поиграть в дартс «шары». Изюминка праздника – катание на миниатюрных лошадках. И, конечно, будут бесплатные угощения.

Поэтому вместо того, чтобы сидеть дома, обязательно приходите на праздник 5 января! Кстати, здесь вы можете встретить и символ наступившего года – в супермаркете «В мире животных» в продаже есть минипиги. Маленькие свинки готовы порадовать детей и взрослых не только на празднике, но и надолго стать любимыми домашними питомцами!

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