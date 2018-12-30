СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-30T11:31:09+03:00

Об этом водителей и пешеходов предупредили в Госавтоинспекции

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В Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом рассказали в Главном Управлении ГИБДД по региону. По их данным, в некоторых районах области ожидаются осадки в виде снега. Кроме того, в связи с перепадами температур, возможны гололедица и туман. В Ростове-на-Дону 30 декабря ожидается до минус трех градусов, ветер восточный - до восьми метров в секунду, а также снег.

Водителей просят быть осторожными: строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.

А пешеходам важно - не выбегать на дорогу и носить на одежде светоотражающие элементы.

Кроме того, в ведомстве попросили родителей еще раз провести беседу с детьми: напомнить им правила перехода дороги - остановиться, осмотреться, убедиться в безопасности, и только после этого двигаться вперед.