В Ростове-на-Дону раскрыли кражу из конюшни

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-30T12:46:27+03:00

После увольнения мужчина в течении года, ночами воровал из стойла седла, а увозил их на такси. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В полицию Ростова-на-Дону с заявлением о пропаже обратился владелец конюшни, расположенной в Железнодорожном районе донской столицы. Пострадавший сообщил, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то украл седла.

Преступление удалось раскрыть полицейским. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, был задержан 50-летний житель одного из поселков Дона. Оказалось, что когда-то он здесь работал, но потом его уволили.

- После увольнения мужчина в течении года, ночами воровал из стойла седла, а увозил их на такси, - добавили в донском главке. - Украденное злоумышленник продавал своему соседу.

В отношении предприимчивого селянина уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Правда, в том случае, если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным.

К слову, украденное имущество уже вернули владельцу конюшни.