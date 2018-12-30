В Азове неизвестный угнал «Оку», чтобы доехать до дома в соседний хутор

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-30T14:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Азова Ростовской области обратился мужчина, который сообщил - у него угнали машину. Стражи порядка сразу же выехали на место преступления. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 33-летний мужчина, который жил в хуторе Зеленый. Неподалеку от него и был найден автомобиль. По предварительным данным, злоумышленник вышел с работы, а прогуливаясь по одной из улиц Азова увидел припаркованную машину марки «Ока». Подозреваемый разбил пассажирское стекло у авто, при помощи проводов завел транспортное средство и укатил.

Покатавшись, он бросила ее у хутора и пошел домой. Там его и задержали. В ведомстве добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь его ждет суд.