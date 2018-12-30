Столкнулись иномарка и «четырнадцатая»: В Ростовской области на трассе один погиб и четверо в больнице

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-30T14:46:08+03:00

В ближайшую к месту ЧП больницу увезли двух водителей, а также находившихся в салоне иномарки 29-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В воскресенье, 30 декабря, на трассе в Ростовской области произошла авария, в которой погиб человек, еще несколько - в том числе двухлетний ребенок доставлены в больницу.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра на автодороге «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 38-летний водитель «четырнадцатой», пошел на обгон. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, он не убедился в безопасности совершения маневра и допустил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем «Рено Симбол», за рулем которого был 31-летний мужчина. Травмы, которые получил 37-летний пассажир отечественной легковушки, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему, он скончался.

В ближайшую к месту ЧП больницу увезли двух водителей, а также находившихся в салоне иномарки 29-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. По факту происшествия проводится проверка, цель которой выяснить все обстоятельства случившегося.