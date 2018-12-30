В Ростовской области мошенники вымогали деньги, представляясь сотрудниками МЧС

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-30T17:14:50+03:00

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В Ростовской области объявились мошенники, которые представлялись сотрудниками МЧС и за определенную плату обещали решить возникающие вопросы.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, злоумышленники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками ведомства. В телефонном разговоре они сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. А взамен на лояльное отношение во время инспекции, просят материальную помощь в знак благодарности.

В итоге в Управлении официально заявили о том, что не имеют к этим звонкам никакого отношения. Кроме того, они просят сообщать о подобных фактах по телефону, указанному ниже. А также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, на днях в Ростовской области назначен руководитель регионального Главного Управления МЧС.

АЛЛО!

Звоните: на телефон доверия Главного управления 8 (863) 239-99-99.