В Ростовской области мошенники вымогали деньги, представляясь сотрудниками МЧС
В Ростовской области объявились мошенники, которые представлялись сотрудниками МЧС и за определенную плату обещали решить возникающие вопросы.
Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, злоумышленники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками ведомства. В телефонном разговоре они сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. А взамен на лояльное отношение во время инспекции, просят материальную помощь в знак благодарности.
В итоге в Управлении официально заявили о том, что не имеют к этим звонкам никакого отношения. Кроме того, они просят сообщать о подобных фактах по телефону, указанному ниже. А также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Напомним, на днях в Ростовской области назначен руководитель регионального Главного Управления МЧС.
АЛЛО!
Звоните: на телефон доверия Главного управления 8 (863) 239-99-99.