В Ростове-на-Дону неизвестный стащил у пассажирки мобильник и сдал его в ломбард

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-30T17:18:11+03:00

Похищенный гаджет он сдал в ломбард, а вырученные за нее деньги, успел потратить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Стоимость пропажи хозяйка мобильника оценила в 13 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось отыскать пропажу, а вместе с ней и подозреваемого. Как рассказали в донском главке, задержанным оказался 32-летний местный житель. Мужчина, который ехал вместе с потерпевшей в общественном транспорте, увидел, что в ее рюкзаке лежал сотовый телефон. Он торчал из приоткрытого кармана. Тогда ростовчанин подошел ближе и вытащил гаджет, а после сошел на ближайшей остановке.

Как удалось выяснить полицейским, похищенную вещь он сдал в ломбард, а вырученные за нее деньги успел потратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.