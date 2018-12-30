В Ростове-на-Дону неизвестный стащил у пассажирки мобильник и сдал его в ломбард
В полицию Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Стоимость пропажи хозяйка мобильника оценила в 13 тысяч рублей.
Стражам порядка удалось отыскать пропажу, а вместе с ней и подозреваемого. Как рассказали в донском главке, задержанным оказался 32-летний местный житель. Мужчина, который ехал вместе с потерпевшей в общественном транспорте, увидел, что в ее рюкзаке лежал сотовый телефон. Он торчал из приоткрытого кармана. Тогда ростовчанин подошел ближе и вытащил гаджет, а после сошел на ближайшей остановке.
Как удалось выяснить полицейским, похищенную вещь он сдал в ломбард, а вырученные за нее деньги успел потратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.