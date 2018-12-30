2018-12-30T17:51:49+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выбрали самую очаровательную Снегурочку Ростова-на-Дону

Большинство своих голосов мужская часть аудитории отдала за звезду Playboy Марию Лиман
ГОШЕВ Игорь
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Модель Татьяна Котова и спортсменка Юлия Ефимова (справа) считаются одними из самых красивых дончанок. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой и Юлии Ефимовой.Модель Татьяна Котова и спортсменка Юлия Ефимова (справа) считаются одними из самых красивых дончанок. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой и Юлии Ефимовой.
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В начале декабря «Комсомолка» объявила конкурс на самую очаровательную и желанную Снегурочку Ростова-на-Дону. Мы предложили проголосовать за тех, у кого в соцсетях тысячные армии поклонников. Каждый год очаровательные модели публикуют на своих страничках в социальных сетях фото под елочкой с пожеланиями счастья, любви и всего самого наилучшего. Все они - известные на весь мир красавицы-ростовчанки.

liman_marialiman_maria
Новый год
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В итоге, большинство своих голосов мужская часть нашей аудитории отдала за звезду Playboy Марию Лиман. Мария прославилась на весь мир после съемок в популярном мужском журнале, после чего частенько появлялась в ТВ-шоу, снялась в сериалах и дважды отвечала на вопросы наших радиослушателей в радиостудии ростовской «Комсомолки» на 89,8 FM.

Мария Лиман в образе Снегурочки в гостях у "КП". Фото: БОГОМОЛОВ Илья

Мария Лиман в образе Снегурочки в гостях у "КП". Фото: БОГОМОЛОВ Илья

Кроме того, в тройке победительниц - лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова и экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова, которая строит собственную успешную карьеру певицы. Поздравляем!

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