В Ростове-на-Дону на Темернике загорелась квартира в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-31T09:29:05+03:00

А в Миллеровском районе из огня спасли человека

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Накануне, 30 декабря в Ростовской области произошли два серьезных пожара. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону.

Так, около 20:30 на пульт единой диспетчерской службы поступил звонок из города Миллерово. Звонивший сообщил, что горит частный дом на улице 4-го съезда ВЛКСМ. Как добавили в ведомстве, благодаря оперативным действиям пожарных, спасен человек. Через десять минут возгорание удалось полностью ликвидировать.

А почти через полтора часа стало известно о горящей квартире в девятиэтажном доме на улице Лелюшенко, что в микрорайоне Темерник. Там, по данным Управления, горела квартира на площади тридцать квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, через 16 минут огонь потушили. На место прибыли восемь спецмашин и 32 огнеборца. Теперь специалистам предстоит выяснить причины пожаров.

Также жителям напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».