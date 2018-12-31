В Ростове-на-Дону на Темернике загорелась квартира в девятиэтажке
Накануне, 30 декабря в Ростовской области произошли два серьезных пожара. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону.
Так, около 20:30 на пульт единой диспетчерской службы поступил звонок из города Миллерово. Звонивший сообщил, что горит частный дом на улице 4-го съезда ВЛКСМ. Как добавили в ведомстве, благодаря оперативным действиям пожарных, спасен человек. Через десять минут возгорание удалось полностью ликвидировать.
А почти через полтора часа стало известно о горящей квартире в девятиэтажном доме на улице Лелюшенко, что в микрорайоне Темерник. Там, по данным Управления, горела квартира на площади тридцать квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, через 16 минут огонь потушили. На место прибыли восемь спецмашин и 32 огнеборца. Теперь специалистам предстоит выяснить причины пожаров.
Также жителям напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь.
АЛЛО!
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».