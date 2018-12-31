В Ростове-на-Дону мастерская Деда Мороза открылась в парке 1 Мая

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-31T11:09:18+03:00

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В Ростове-на-Дону появилась мастерская Деда Мороза. Она заработала в парке 1 Мая. В первый день ребята вместе со сказочными героями создавали новогодние игрушки на елку и писали «Снежные пожелания» своим родным.

Всего же на новогодних каникулах в донской столице запланировано около тысячи мероприятий. В частности, в последний день уходящего года в 11:00 в парке Левобережный ожидаются игры, новогодний хоровод вокруг елки и развлекательное мероприятие «Наступает новый год». В это же время гостей ждут в парке имени Николая Островского на Сельмаше. Там пройдет праздничная программа под названием «В день последний декабря».

А вот с 18:00 праздничное шоу начнется у главной городской елки, что у входа в парк имени Горького. Там состоится концерт, будет розыгрыш подарков и зоны барбекю. Можно будет послушать и Новогоднее поздравление Президента на большом экране, и бой курантов. Специально по такому случаю часть улицы Большой Садовой перекроют.