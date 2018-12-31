СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-31T11:33:40+03:00

Похоже, если верить прогонам синоптиков, зимняя сказка в донской столице закончится с приходом нового года. Фото: Мария АНАНОВА

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Погода на неделю 31 декабря 2018 - 6 января 2019 в Ростове-на-Дону: туман и дожди. Похоже, если верить прогонам синоптиков, зимняя сказка в донской столице закончится с приходом нового года. Так, в понедельник, 31 декабря, обещают туман, днем минус один градус, в новогоднюю ночь до минус трех градусов и без осадков. Ветра практически не будет.

В первый день нового года - в дневные часы до минус двух, туман в утренние часы, видимость при котором составит менее километра.

В среду, 2 января, похолодает до минус трех и небольшой снег, а вот к вечеру столбики термометров опустятся до нуля градусов.

С четверга, 3 января, в городе начнутся сильные дожди, туман и плюсовая температура. В четверг - до плюс одного, а в пятницу, 4 января, до плюс четырех градусов. И ветер до 10 метров в секунду.

В субботу, 5 января, снова подморозит - до минус трех и снег с дождем. Похожая температура и в воскресенье, 6 января.