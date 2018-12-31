2018-12-31T11:48:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Шолохова насмерть сбит 34-летний пешеход

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Когда медики приехали на место, они уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Фото: ГОПАЛО Ольга.Когда медики приехали на место, они уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 декабря, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие со смертельным исходом. Известно, что ЧП случилось около 22:20 на проспекте Шолохова. Звонившие сообщили, что помощь требуется мужчине, которого сбил легковой автомобиль. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Когда медики приехали на место, они уже ничем не смогли помочь пострадавшему: травмы, которые он получил оказались несовместимыми с жизнью, ростовчанин скончался до их приезда. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в тот же день в Ростовской области произошли две страшные аварии. В одной - в Аксайском районе, погибли три человека, в другой - на трассе «Ростов-Волгодонск», на месте ДТП скончался пассажир "четырнадцатой", еще четверо в больнице, в том числе двухлетний ребенок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области воришка стащил мобильник с прилавка
Погода на неделю 31 декабря 2018-6 января 2019 в Ростове-на-Дону: туман и дожди
В Ростове-на-Дону мастерская Деда Мороза открылась в парке 1 Мая
В Ростове-на-Дону на Темернике загорелась квартира в девятиэтажке
Читатели «Комсомолки» выбрали самую очаровательную Снегурочку Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестный стащил у пассажирки мобильник и сдал его в ломбард
В Ростовской области мошенники вымогали деньги, представляясь сотрудниками МЧС
Столкнулись иномарка и «четырнадцатая»: В Ростовской области на трассе один погиб и четверо в больнице
В Азове неизвестный угнал «Оку», чтобы доехать до дома в соседний хутор
В Ростове-на-Дону раскрыли кражу из конюшни
В Ростовской области ожидается ухудшение погоды
Юным ростовчанам подарят рождественскую сказку
Легковушка врезалась в «КамАЗ»: в аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону погибли три человека