В Ростове-на-Дону на Шолохова насмерть сбит 34-летний пешеход

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-31T11:48:24+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие со смертельным исходом. Известно, что ЧП случилось около 22:20 на проспекте Шолохова. Звонившие сообщили, что помощь требуется мужчине, которого сбил легковой автомобиль. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Когда медики приехали на место, они уже ничем не смогли помочь пострадавшему: травмы, которые он получил оказались несовместимыми с жизнью, ростовчанин скончался до их приезда. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в тот же день в Ростовской области произошли две страшные аварии. В одной - в Аксайском районе, погибли три человека, в другой - на трассе «Ростов-Волгодонск», на месте ДТП скончался пассажир "четырнадцатой", еще четверо в больнице, в том числе двухлетний ребенок.