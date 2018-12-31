2018-12-31T13:35:57+03:00
Общество

В Ростовской области воришка стащил мобильник с прилавка

Без гаджета осталась жительница Константиновска
Ольга ГОПАЛО
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Без гаджета осталась жительница Константиновска.Без гаджета осталась жительница Константиновска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Констаниновске Ростовской области произошло преступление. О нем в полицию сообщила местная жительница. Женщина написала в дежурной части заявление о том, что неизвестный похитил у нее мобильный телефон. Сумму ущерба хозяйка имущества оценила в восемь тысяч рублей.

Стражи порядка достаточно быстро раскрыли преступление. Им удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что увидел, лежащий на прилавке в магазине гаджет. А когда продавец отвернулась, забрал телефон и скрылся.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сотовый телефон уже вернули владелице, а предполагаемого воришку отпустили под подписку о невыезде. Теперь его участь будет решать суд.

К слову, своего мобильника на время лишилась и жительница Ростова-на-Дону. Женщина ехала в автобусе, когда один из пассажиров увидел в приоткрытом кармане рюкзака гаджет. Недолго думая, он достал дорогую вещь и вышел с ней на ближайшей остановке. Телефон он успел сдать в ломбард, а деньги потратить.

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