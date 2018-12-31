2018-12-31T13:56:10+03:00
Общество

Новогоднее поздравление губернатора Ростовской области Василия Голубева 2019

Новогоднее поздравление жителей и гостей Ростовской области от Василия Голубева с 2019 Новым годом
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Глава региона обратился к землякам с праздничным поздравлением. Фото: Правительство РО.Глава региона обратился к землякам с праздничным поздравлением. Фото: Правительство РО.
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Новогоднее поздравление губернатора Ростовской области Василия Голубева 2019. Глава региона обратился к землякам с праздничным поздравлением.

Он напомнил, что в уходящем году мы всей областью отмечали 75-летие освобождения донского края от фашизма: для увековечивания памяти о тех событиях и героях строится народный музей «Самбекские высоты». Показала рост и донская промышленность: аграрии собрали урожай в 12 миллионов тонн и это, безусловно, рекорд, учитывая неблагоприятные погодные условия.

- Уверен, что всем надолго запомнится чемпионат мира по футболу. Ростовская область показала гостям традиционное донское гостеприимство. А все, что было сделано для подготовки, уже работает на область, открывая широкие перспективы, - сказал губернатор. - На территории Ростовской области в 2018 году в общей сложности реализовано около 200 проектов.

Впереди большие планы по развитию левобережья донской столицы, старт проекта «Аэрополис» вблизи аэропортового комплекса «Платов». Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на общую сумму 30 миллиардов рублей. И, конечно, со следующего года мы активно вступим в реализацию национальных проектов, которые рассчитаны на шесть предстоящих лет.

- От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! - обратился к дончанам Василий Юрьевич. - Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения с детьми и родителями, друзьями и близкими. Благодарю вас за труд, ответственность, активность, инициативу. Пусть в наступающем году вашими спутниками будут успех и удача, осуществятся все планы, сбудутся мечты, а рядом всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники. Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

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