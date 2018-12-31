В Азове накануне Нового года пропал 36-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-31T14:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Азове Ростовской области в розыск объявлен 36-летний мужчина. Известно, что Владимир Борисов пропал еще 29 декабря, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в серый свитер, удлиненный темно-зеленый пуховик, темно-синие джинсы, темно-синие ботинки и темную шапку, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 183 сантиметра, среднего телосложения, волосы короткие, русые.

В настоящее время листовки с его изображением размещают в сети Интернет. А также расклеивают на остановках, в торговых центрах, вокзалах и других местах с массовым скоплением людей.

Если вы что-то знайте о том, где может находиться Владимир Александрович, звоните по телефонам, указанным ниже.

А в начале декабря на Дону пропала пенсионерка Татьяна Мазур. Ее не нашли до сих пор.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.