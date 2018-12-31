«Дед Мороз не даст мне заснуть»: откровенное фото под елочкой звезды Playboy Марии Лиман зацепило поклонников

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-31T15:44:53+03:00

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Новый год уже вот-вот наступит. О нем мечтает и звезда Playboy Мария Лиман. Несколько часов назад она опубликовала фото под новогодней елочкой в окружении подарков. Из одежды на красотке - откровенная пижама, которая только подчеркивает красоту модели.

- Дед Мороз не даст мне заснуть, - кокетливо подписала снимок сексапильная брюнетка.

Под постом ростовчанки уже более девяти тысяч лайков и сотни комментариев.

liman_maria Последняя ночь в этом году

- Я думаю, кроме Деда Мороза, есть кто вам не даст уснуть, - предположил один из подписчиков модели.

- Хочу быть тем самым Дедом Морозом, - высказал свое пожелание другой поклонник.

- Красивая елка. А ты что-то слишком прилично одета, - пожурил Лиман, которая славится своими, порой, через чур откровенными снимками, третий.

Но все же большинство фанатов поздравляют Марию с предстоящим праздником: «С наступающим Новым Годом тебя, красавица!» и «Хороша Маша, жаль, что не наша».