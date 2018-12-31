2018-12-31T17:15:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону двое грабителей ударили прохожего и забрали портмоне с деньгами

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам
Ольга ГОПАЛО
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У прохожего забрали портмоне, в котором находились деньги и банковские карты.У прохожего забрали портмоне, в котором находились деньги и банковские карты.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону местный житель пострадал от уличных грабителей. Об этом он поведал стражам порядка, когда обратился с заявлением в отдел полиции.

По его словам, инцидент произошел в Ворошиловском районе донской столицы. К нему подошли двое неизвестных. Сначала они ударили его, а после забрали портмоне, в котором находились деньги и банковские карты.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать двоих подозреваемых. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, ими оказались мужчины в возрасте 29 и 39 лет. Они точно попадали под описание потерпевшего. Украденное у прохожего находилось при них.

В итоге, полицейские изъяли украденное и вернули законному владельцу. В отношении сдержанных уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь им грозит солидный тюремный срок.

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