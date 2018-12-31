2018-12-31T17:58:13+03:00
Общество

Самая желанная Снегурочка Ростова-на-Дону поздравила читателей «Комсомолки» с Новым годом

Звезда Playboy Мария Лиман пожелала отметить праздник в кругу семьи [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Узнав о победе в конкурсе «Комсомолки», красавица решила лично поздравить всех читателей с праздником, записав видеообращение. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.Узнав о победе в конкурсе «Комсомолки», красавица решила лично поздравить всех читателей с праздником, записав видеообращение. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.
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На днях завершился конкурс, который организовала «Комсомолка». Мы предложили вам, дорогие читатели, выбрать самую желанную и очаровательную Снегурочку Ростова-на-Дону. И предложили отдать свой голос за ту, которую вы считаете самой-самой.

В итоге, в тройке победительниц оказались лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова, певица и «Мисс Россия» Татьяна Котова и звезда Playboy - единственная россиянка, оказавшаяся в календаре самого популярного мужского журнала, ростовчанка Мария Лиман. Именно Марии вы отдали большинство своих голосов.

Звезда Playboy - единственная россиянка, оказавшаяся в календаре самого популярного мужского журнала, ростовчанка Мария Лиман. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

Звезда Playboy - единственная россиянка, оказавшаяся в календаре самого популярного мужского журнала, ростовчанка Мария Лиман. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

Узнав о победе в конкурсе «Комсомолки», красавица решила лично поздравить всех читателей с праздником, записав видеообращение.

- Желаю, чтобы исполнялись все ваши мечты и, конечно, верьте в чудо. - произнесла Мария Лиман с бокалом игристого в руках. - Желаю, чтобы каждый Новый год приносил вам больше радости. Все плохое оставляйте в старом году, не надо его нести с собой. Также желаю вам отмечать Новый год в семейном кругу: это очень важно и для вас, и для них. С праздником!

Звезда Playboy Мария Лиман пожелала отметить праздник в кругу семьи. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

Звезда Playboy Мария Лиман пожелала отметить праздник в кругу семьи. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

К слову, сама Мария уже летит в родной Ростов-на-Дону, чтобы встретить 2019-й с близкими и родными.

Узнав о победе в конкурсе «Комсомолки», красавица решила лично поздравить всех читателей с праздником!.

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