Новогодняя ночь на Дону прошла спокойно

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:49:00+03:00

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Новогодняя ночь в Ростовской области прошла без серьезных происшествий. По крайней мере, так считают в региональном полицейском главке. Стражи порядка отметили, что минувшей ночью на Дону прошло несколько сотен торжественных мероприятий, в которых приняли участие тысячи местных жителей и приезжих, но никакое крупное ЧП не омрачило людям праздника.

- В охране общественного порядка были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, а также представители Росгвардии и общественных формирований правоохранительной направленности. В результате комплексной работы серьезных происшествий в новогоднюю ночь допущено не было, - сообщила утром пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

МЧС сообщает о четырех пожарах, произошедших 31 декабря. В 12:20 хуторе Большой Лог (Аксайский район) горел жилой дом на площади в 100 квадратных метров. В 14:08 загорелась квартира в 15-этажном доме в Ростове, пришлось эвакуировать жильцов. В 17:28 поступило сообщение о полыхающем частном доме в городе Донецке. Пострадавших в результате данных ЧП нет. Однако еще раньше - около 6 часов утра - во время пожара в Гуково погиб врослый мужчина.