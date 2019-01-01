Цена на такси в Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь поднялась почти в два раза

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:57:24+03:00

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Как и ожидалось, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января ростовские такси солидно подняли цены на свои услуги. Жители донской столицы, которые предпочли отметить праздник в двух местах (дома и в центре города, или дома, а потом в гостях) отметили, что стоимость такси поднялась в 1,5-2 раза. Однако из-за специфики Нового года недостатка в клиентах таксисты не ощущали и, как следствие, неплохо подзаработали за ночную смену.

К примеру, сотрудники "Яндекс.Такси" еще до Нового года сообщили, что с 12:00 31 декабря по 18:00 1 января повышающий коэффициент на стоимость поездки может составить от 1,3 до 3,5. Цифра зависит не только от времени суток, но и от количества свободных такси в конкретном районе города. Самое "горячее" время с 22 часов вечера до 2 часов ночи.