Шикарные бедра: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова поразила поклонников своим новогодним образом

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:18:40+03:00

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Известная ростовчанка - певица и модель Татьяна Котова - поздравила своих подписчиков в Instagram и подвела свои итоги года. Красавица в вспомнила, что в 2018-ом выпустила песни "Adios", "Давай со мной" и "Мандарины". Все трое были приправлены зажигательными танцами и южным колоритом. Артистка похвасталась, что этот "коктейль" помог ей найти "свой звук".

- На протяжении всего года я искала, меняла, добавляла много номеров в мою концертную программу и рада, что появилось новое звучание! Я вижу, слышу и чувствую, как латиноамериканские песни зажигают сердца слушателей, как загораются глаза тех, кто находится в зале и как хочется всем двигаться в этом солнечном ритме счастья, - написала Татьяна.

К посту она прикрепила фото под новогодней елкой в обворожительном красном платье. Поклонники тут же засыпали красавицу комплиментами: "Шикарная принцесса", "Королева!", "Какие ноги длинные", "Шикарные бедра".

Кстати, незадолго до этого Котова опубликовала пост об украшении новогодней елки. Певица предложила подписчикам оригинальные варианты, например, украсить дерево не шарами, а красными и фиолетовыми цветами.