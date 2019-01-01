Ростову отдельно: Баста поздравил поклонников с Новым годом
Под Новый год известный ростовчанин - рэпер Баста - встал под елку и принялся записывать видеопоздравления. Одно предназначалось его поклонникам, второе - коллегам-музыкантам и отдельное - для Ростова-на-Дону.
- Самый лучший город на Земле - Ростов-на-Дону. Желаю каждому счастья, радости, новых свершений, всего самого наилучшего. Будьте добрее друг к другу, любите друг друга, уважайте. С Новым годом. Ростов навсегда! - сказал Василий Вакуленко.
Еще он записал поздравительный ролик для футбольного клуба "СКА Ростов", болельщиком которое всегда являлся:
- Желаю в следующем году больших спортивных свершений, побед, целеустремленности, всего самого наилучшего. Также хочу поздравить всех болельщиков, преданных поклонников команды. В следующем году, я уверен, нашу любимую команду ждет много хороших побед и больших достижений.
Добавим, что речь идет о клубе, которых становился серебряным призером чемпионата СССР (1966) и обладателем Кубка СССР (1981). Ныне команда выступает в первенстве ПФЛ, зоне "Юг". Ранее Баста сетовал на то, что все внимание жителей Дона приковано к проблемам ФК "Ростов", а состояние легендарного "СКА Ростов" мало кого заботит.