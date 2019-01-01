Не дожил до 2019-го: житель Гуково погиб во время пожара 31 декабря

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:46:04+03:00

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31 декабря 2018 года в городе Гуково произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Сообщение о ЧП поступило спасателям утром, в 6:15. Горел 4-этажный квартирный дом в переулке Болгарском. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Две пожарных бригады справились с огнем за несколько минут, но позже в здании был обнаружен труп 61-летнего мужчины - жильца сгоревшей квартиры. По предварительным данным, причной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

- Уважаемые жители Ростова-на-Дону и области, напоминает вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

31 декабря в регионе произошло еще три пожара, но в них обошлось без пострадавших.