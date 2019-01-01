Сноуборд в Ростове-на-Дону: горожанин прокатился на доске, зацепившись за машину

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:07:58+03:00

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Выпавший снег, который в кои-то веки порадовал ростовчан на Новый год, был использован жителями города по полной. В социальной сети появилось видео необычной забавы: мужчина катается по улице на сноуборде, прицепившись за машиной. Комментаторы оценили новогоднюю забаву и позавидовали находчивому ездоку.

- Ростов не перестает удивлять. Потоп - люди плавают на надувных матрасах, гололед - катаются по улице на коньках, снег - в ход идет сноуборд! Молодцы, - написала одна из пользовательниц сети.

- У нас один так докатался, только на ватрушке. Врезался в столб - и насмерть, - не разделила радости другая.

- Здесь ребята катаются с разумной скоростью, - ответили ей.

rostov_roads Ростов во всю радуется снегу!

При этом комментаторы удивляются, что среди них никто не жалуется на нерасчищенный снег - всем нравится обстановка на улице.