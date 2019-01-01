В Ростове-на-Дону вылепили из снега Волка из "Ну, погоди!"

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:50:50+03:00

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Креативные ростовчане вылепили очередного привлекающего внимание снеговика. Новое творение изображает Волка - героя любимого россиянами мультика "Ну, погоди!" Создатель постарался и сделал снеговику длинные конечности, а позже раскрасил его красками. Персонаж радовал прохожих по адресу: Раздорская, 4. Пока он не растаял, кто-то выложил фотографии снежной фигуры в социальные сети, чем порадовал еще пару сотен людей.

Также по городу было слеплено множестно снеговиков, изображающих символ наступившего года. Ростовчане активно выкладывали "хрюнов" в социальные сети.

А один горожанин использовал выпавший снег весьма необычным образом - прокатился на сноуборде посреди города, причем не с горки, а зацепившись за машину. Видео поездки обсуждают в социальной сети.