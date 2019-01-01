Соцсети: в центре Ростова-на-Дону салют обстрелял людей, праздновавших Новый год

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:10:06+03:00

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Пользователь социальной сети Борис Коротеев рассказал о ЧП с пиротехникой, которое произошло в Ростове, на летней эстраде парка Горького в новогоднюю ночь. Множество ростовчан собрались в этом месте, чтобы запустить свои салюты, и один из них был неосторожен и подверг жизни других опасности.

- Один парень поставил фейерверк в большой квадратной коробке между трибуной и отделением полиции. Короче, салют был красивый, потом он упал на бок и начал стрелять по толпе. Народу человек тридцать, все сразу бежать, - рассказал мужчина. - Мы стояли в первых рядах обстрела. Я капюшон накинул и отвернулся, и тут мне в спину прилетел салют. Куртка выдержала. Видимо, не горючая. Из нашей компании троим "прилетело". Так народ пока одумался, тип, который поставил фейерверк, сбежал.

У очевидца не оказалось видео самого происшествия, только ролик с места, где горожане запускали салюты. Теперь городской паблик, в котором появилось данное сообщение, ищет свидетелей ЧП, которые могли заснять "обстрел". В комментариях ростовчане негодуют, ведь сотрудники МЧС не раз предупреждали всех о безопасном использовании пиротехники.