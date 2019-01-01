2019-01-01T15:45:17+03:00
Общество

Две тысячи бегунов "взбодрили" центр Ростова-на-Дону 1 января 2019

В городе прошла традиционная семейная акция
Илья БОГОМОЛОВ
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Бегуны 1 января 2019. Фото Николая Судакова из группы ВК "Begin: Побегай 1 января 2019!"Бегуны 1 января 2019. Фото Николая Судакова из группы ВК "Begin: Побегай 1 января 2019!"
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Традиционный новогодний забег 1 января в Ростове-на-Дону собрал в 2019-ом около двух тысяч человек. По словам огранизаторов мероприятия, это больше, чем в прошлом году. Напомним, сегодня утром бодрые ростовчане стартовали в 11 часов от главной городской елки и пробежали по Пушкинской до Театрального проспекта, а затем обратно до Публичной библиотеки - всего 4 километра. При этом приветствовалось, если участники акции приходили целыми семьями и костюмах. Активные росточане получили массу позитивных эмоций, а некоторые еще поучаствовали в обмене подарков "Тайный Санта".

Добавим, что акция проводится уже четвертый год подряд. Для удобства бегунов в определенное время перекрывают движение по некоторым улицам города.

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