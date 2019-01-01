В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь пропала 22-летняя девушка

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:57:41+03:00

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В социальных сетях объявили в розыск 22-летнюю Ольгу Киричко, жительницу Аксая, которая пропала в Ростове в новогоднюю ночь.

Как сообщили близкие девушки, вечером 31 декабря, она уехала в донскую столицу, чтобы встретить Новый год с одногруппником. Тот забрал ее на машине. Позже друг рассказал, что вместе они гуляли по центру города, в парке Горького, на набережной и зашли в антикафе. В 23:11 он оставил ее около здания Южно-Российского института управления РАНХиГС для того, чтобы она встретилась со своим новым 30-летним знакомым, который якобы работает в сфере строительства. Семья студентки никогда ничего об этом мужчине не слышала.

Ольга позвонила маме в 4:20 утра, сказала, что приедет домой через 30-40 минут, но так и не ябъявилась. На телефон девушка тоже перестала отвечать. Ее родные обратились в полицию и просят помощи людей в социальных сетях. В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что проводятся необходимые мероприятия по поиску студентки.

Пропавшая была одета в серо-розовое пальто до колен, с большим бежевым вязаным шарфом. Также на ней было черное кожаное платье и черные сапогами.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этой девушки, ее близкие просят сообщить им об этом по телефону: 89604705242.