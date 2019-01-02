2019-01-02T09:50:25+03:00
Общество

Девушка-студентка, пропавшая в Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь, найдена

Барышня отправилась отмечать праздник с одним приятелем, а встретила наступление 2019-го уже с другим
Александр СТЕПАНОВ
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Девушка нашлась - на радость родственникам и всем, кто переживал по поводу ее исчезновения. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".Девушка нашлась - на радость родственникам и всем, кто переживал по поводу ее исчезновения. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".
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22-летняя Ольга К., о пропаже которой в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону заявили ее родственники, найдена живой и невредимой: «С ней все в порядке, она уже дома», - сообщили близкие девушки, не уточнив подробностей исчезновения студентки.

История, между тем, получилась одновременно и мелодраматическая, и детективная, и жизненно-объяснимая.

Семья Ольги рассказывала, что дело было так.

Она уехала из Аксая, где вообще-то проживает барышня, в южную столицу, чтобы отметить Новый год со своим другом-одногруппником — собственно, он ее и забрал на машине. А в 4.20 она позвонила маме и сообщила, что вернется домой через 30-40 минут, однако так и не приехала.

Приятель, с которым студентка вроде как собиралась отмечать праздник, заявил, когда с него потребовали объяснений, что после прогулки по центру города в преддверии Нового года, она объявила, что, мол, встретит наступление со своим новым знакомым — 30-летним бизнесменом-строителем, попросив одногруппника высадить ее на Пушкинской, что он и сделал.

В общем, к вечеру 1 января «исчезнувшая» нашлась — на радость своим родственникам.

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