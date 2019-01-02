2019-01-02T10:38:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в канун Рождества состоится ярмарочный балаган

Гостей обещают угостить настоящим сбитнем, приготовленным по старинным русским рецептам
Александр СТЕПАНОВ
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Организаторы обещают, что на ярмарке будет здорово.Организаторы обещают, что на ярмарке будет здорово.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В течение нескольких дней в преддверии Рождества Христова в южной столице, в "Шолохов-центре", будут проходить ярмарки — с народными гуляньями, песнями и плясками.

- В них примут участие рестораторы, кулинары, фермеры, ремесленники: они и продемонстрируют свои товары и умения, - заверила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - Такие ярмарки способствуют восстановлению традиций ярмарочных балаганов: там будут товары как от местных ремесленников, так и от производителей традиционных угощений.

Кстати, организаторы этого рождественского фестиваля #Сочельник2019 обещают, что всех гостей ждут угощения и подарки, а согревать их будет традиционный зимний напиток – сбитень, приготовленный по старинным русским рецептам.

НА ЗАМЕТКУ

Где будет проходить: «Шолохов-Центр», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 125/69.

Когда: ежедневно с 4 по 6 января с 11.00 до 20.00.

Вход: свободный.

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