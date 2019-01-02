Новый год у главной елки Ростова-на-Дону встретили несколько тысяч горожан и гостей южной столицы
Наступление 2019 года возле главной елки Ростова-на-Дону, установленной у входа парк Горького, в ночь с 31 декабря на 1 января встретили несколько тысяч горожан и гостей южной столицы, сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии.
Народные гулянья стартовали с яркого лазерного шоу, затем перед собравшимися выступили лучшие творческие коллективы города, а детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка.
По традиции, в 23.55 с большого видеоэкрана прозвучало новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина, а также губернатора Василия Голубева, а в полночь под бой курантов небо над южной столицей осветили сотни фейерверков.
Далее развлекательная программа продолжилась до часу ночи с участием всеми любимых музыкантов и диджеем.