Новый год у главной елки Ростова-на-Дону встретили несколько тысяч горожан и гостей южной столицы

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:58:05+03:00

В Новый год у главной елки города было весело. Фото: пресс-служба мэрии.

С большого видеоэкрана с праздником ростовчан поздравили президент Владимир Путин и губернатор Василий Голубев

Изменить размер текста: A A

Наступление 2019 года возле главной елки Ростова-на-Дону, установленной у входа парк Горького, в ночь с 31 декабря на 1 января встретили несколько тысяч горожан и гостей южной столицы, сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии.

Народные гулянья стартовали с яркого лазерного шоу, затем перед собравшимися выступили лучшие творческие коллективы города, а детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

По традиции, в 23.55 с большого видеоэкрана прозвучало новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина, а также губернатора Василия Голубева, а в полночь под бой курантов небо над южной столицей осветили сотни фейерверков.

Далее развлекательная программа продолжилась до часу ночи с участием всеми любимых музыкантов и диджеем.