В первые сутки Нового года в Ростовской области на свет появились 116 малышей

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:06:39+03:00

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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в минздраве региона, в первые сутки 2019 года в Ростовской области появились на свет 116 детей — кстати, это меньше, чем было в минувшем году, когда за 1 января родился 131 ребенок.

- Вообще же в 2018-м, по оперативным данным, на Дону родились свыше 37 тысяч малышей, в том числе 228 двоен и шесть троен, - отметили в ведомстве. - При этом более шестисот малышей в прошлом году появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).