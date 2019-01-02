2019-01-02T13:03:57+03:00
Общество

Парк-музей «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону за 2,5 месяца посетили 35 тысяч человек

Более половины из них — это школьники и студенты
Александр СТЕПАНОВ
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Исторический парк будет работать в течение всех новогодних каникул.Исторический парк будет работать в течение всех новогодних каникул.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Музейный комплекс-парк «Россия – моя история» в южной столице, начиная со дня его открытия, 14 октября, посетили около 35 тысяч человек, сообщили «КП» правительстве региона.

- Этот интерактивный парк уже стал любимым местом проведения досуга у жителей Ростовской области, - отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. - И особой популярностью он пользуется у школьников. Экспозиции парка, рассказывающие о различных этапах развития страны и региона, соответствуют учебной программе по истории, а с помощью современных проекционных и мультимедийных носителей большой объем исторического материала преподносится учащимся доступно, ярко и интересно.

По ее словам, из названных 35 тысяч посетителей большинство как раз и составили учащиеся - порядка 17 тысяч школьников и семи тысяч студентов.

К слову, как ранее говорил «Комсомольской правде» сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, исторический парк будет работать в течение всех зимних каникул.

- Во-первых, там пройдет показ любимых кинофильмов — это и «Карнавальная ночь», и «Мы из джаза», и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», и «Зимний вечер в Гаграх», и «Елки», - уточнили в министерстве культуры региона. - Во-вторых, предусмотрена и программа для детей – лучшие мультфильмы студии «Союзмультфильм»: «Умка», «Когда зажигаются елки», «Новогодняя сказка», «Дед Мороз и серый волк», «Зима в Простоквашино».

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