2019-01-02T14:06:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону приезжий, взяв у приятеля в аренду автомобиль, продал его на запчасти

В отношении ловкого 37-летнего жителя Волгодонского района возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Александр СТЕПАНОВ
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Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.
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Крайне неприятный новогодний сюрприз преподнес жителю Советского района южной столицы приехавший к нему в гости товарищ из Волгодонского района, лишив его машины.

- Он взял у ростовчанина автомобиль — якобы «на время», а через некоторое время попросту перестал выходить на связь: элементарно не брал трубку, когда тот ему звонил на мобильный, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Потом, когда отчаявшийся вернуть машину мужчина написал заявление в полицию, оперативники выяснили — той уже и в природе, по сути, не существует. Злоумышленник распродал автомобиль по запчастям, ну а деньги потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба получилось порядка 240 тысяч рублей.

Сейчас в отношении не в меру предприимчивого 37-летнего приезжего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть 2-я - «в значительном размере»), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

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