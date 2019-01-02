2019-01-02T15:45:10+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону с Украины привезут икону, защищающую от злых духов, врагов, клеветы и наветов

Образ «Святой Марины, побивающей беса» можно будет увидеть на выставке «Дон Православный»
Александр СТЕПАНОВ
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На выставку привезут христианские святыни из более чем трехсот храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины. Фото: организаторы выставки.На выставку привезут христианские святыни из более чем трехсот храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины. Фото: организаторы выставки.
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На ежегодную выставку «Дон Православный», которая пройдет в южной столице с 16 по 21 января, привезут редкие образы святых из Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии и Палестины.

Среди них будет, например, икона «Святая Марина, побивающая беса»: ее доставит в Ростов-на-Дону Свято-Вознесенский мужской монастырь из Луганской области — считается, что она помогает в исцелении больных и является защитницей от злых духов, вражеских нападений, клеветы и наветов.

Кроме того, Свято-Донской Старочеркасский монастырь представит икону святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также частицу Его святых мощей, а Иоанно-Богословский монастырь - Святое Миро Николая Чудотворца.

- Раз в год в честь прибытия мощей Святителя Николая в итальянский город Бари, настоятель базилики Святителя Николая собирает небольшое количество этой жидкости со святых мощей, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» организаторы выставки. - И долгое время пузыречки с миром, разбавленным святой водой, можно было приобрести только там, в этом городе, однако теперь они стали более доступны.

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