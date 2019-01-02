Старт мусорной реформы в Ростове-на-Дону: горожане жалуются на заваленные отходами контейнеры

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:20:30+03:00

Вот так выглядят в некоторых местах контейнерные площадки на Западном. Фото: ВК, паблик "Ростов главный" / Александр Сериков.

Люди сообщают о сбоях с вывозом мусора на Западном, Северном и в мкр. Суворовском

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Первые дни старта новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая внедряется по всей России с 1 января 2019 года, ознаменовались жалобами горожан на плохую организацию вывоза мусора — в частности, в мкр. Суворовском и в Западном жилмассиве.

- Несколько дней уже не вывозят мусор! - гневно сообщают ростовчане в соцсетях. - Что — коммунальщики тоже ушли на зимние каникулы?

В качестве доказательства люди выкладывают фотографии заваленных бытовыми отходами контейнерных площадок.

Напомним, реформа стартовала с Нового года: теперь за вывоз мусора отвечает региональный оператор — собственно, с этим же нововведением связан и рост платы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.