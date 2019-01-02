2019-01-02T18:46:00+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону водитель на Mazda CX-7 устроил массовую аварию и скрылся, оставив на месте ДТП свой госномер

Горе-водителя разыскивает полиция
Александр СТЕПАНОВ
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Собрав "паровозиком" три автомобиля (на кадре - справа), "Мазда", сдав задним ходом, протаранила еще одну легковушку, а потом скрылась. Фото: стоп-кадр с видео ВК, паблик "Ростов главный".Собрав "паровозиком" три автомобиля (на кадре - справа), "Мазда", сдав задним ходом, протаранила еще одну легковушку, а потом скрылась. Фото: стоп-кадр с видео ВК, паблик "Ростов главный".
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Водитель Mazda CX-7 испортил праздничное настроение владельцам четырех автомобилей, устроив массовое ДТП днем 31 декабря на ул. Лелюшенко.

На записи, появившейся в соцсетях видно, как белый кроссовер на большой скорости мчится в сторону выстроившимся за высаживающим людей автобусом, врезается в крайний из них — и тот бьет стоящие впереди еще две легковушки, собрав их «паровозиком». Потом, резко переключив передачу, резко сдает назад — и цепляет еще припаркованный Renault Logan, после чего, чудом увернувшись от проезжавшего мимо Lexus, скрывается во дворах.

Поиском виновника ДТП занимается полиция — и, стоит полагать, найти его не составит труда: на месте аварии остался и госномер «Мазды», и фирменная эмблема автомобиля.

- На поиск нарушителя ориентированы оперативники и патрули ГИБДД, принадлежность машины установлена, - отметил источник «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

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