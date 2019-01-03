Полузащитник Аяз Гулиев отказал «Спартаку» и остается в «Ростове»

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:19:04+03:00

Переговоры о переходе Гулиева в "Спартак" начались за пару месяцев до Нового года и завершились только сейчас. Фото: premierliga.ru

Во многом на это повлияло доверие к нему главного тренера команды с берегов Дона - Валерия Карпина

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Аяз Гулиев, воспитанник московского «Спартака»,заключивший нынешним летом полноценный контракт с «Ростовом», но, по информации ряда СМИ, рассматривавший предложение родного клуба о возвращении, все-таки отказал «красно-белым» в этом.

Хотя в его соглашении с ростовчанами был пункт так называемого «обратного выкупа», и сумма сделки называлась весьма приличная — порядка 700 тысяч евро, это на треть больше, чем заплатили за него несколько месяцев назад «желто-синие».

И в значительной мере, как уточняют источники, на окончательное решение Гулиева повлияло отношение к нему главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который явно расположен к молодому полузащитнику, давая ему довольно много времени на поле.

Аязу Гулиеву 22 года. Он с пяти лет занимался футболом в системе столичного «Спартака», однако за основную команду «красно-белых» не сыграл ни разу: выступал за «Спартак-2», находился в аренде в «Анжи», потом в «Ростове» - пока команда Валерия Карпина не сделала официальное предложение москвичам о приобретении игрока, в котором главный тренер ростовчан увидел перспективы, и те согласились.

Но потом, вероятно, увидев, как ощутимо прибавил Гулиев под началом Карпина, специалисты «Спартака» начали рассматривать вопрос об его возврате.

Добавим, впрочем, что официальных комментариев от ФК "Ростов" на данный момент по поводу Аяза Гулиева не поступало - между тем, уже через несколько дней команда под руководством Валерия Карпина соберется на первом сборе в Турции.

Кстати, одновременно с инсайдом о Гулиеве Интернет-канал «Футбольные новости» сообщает о том, что «Спартак» решил-таки не идти на поводу у фанатов «красно-белых» и оставить в команде Дениса Глушакова, с именем которого в 2018-м были связаны скандальные моменты с его разводом с супругой Дарьей и недовольство его игрой со стороны болельщиков.