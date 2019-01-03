2019-01-03T09:45:41+03:00
Происшествия

В Ростовской области девятилетняя девочка утонула, провалившись под лед

Ее сестру чудом успели спасти оказавшиеся рядом рыбаки
Александр СТЕПАНОВ
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Лед при такой переменчивой погоде не успевает как следует окрепнуть. Фото: ДПЧС РО.Лед при такой переменчивой погоде не успевает как следует окрепнуть. Фото: ДПЧС РО.
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Трагедией закончилась прогулка днем в минувшую среду, 2 января, двух сестер-школьниц из Цимлянского района по зимней реке Кумшак, которая фактически протекает в черте их родного поселка Сосенки.

- Девятилетняя девочка со своей сестрой, которая на три года старше ее, зашли на неокрепший лед водоема и провались в воду, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Следственного комитета России. - Младшая погибла, а старшую удалось спасти проезжавшим мимо рыбакам.

Спасатели, между тем, напоминают, что из-за постоянных перепадов температуры — с минуса на плюс и обратно практически по всей территории Ростовской области — на большинстве водоемов еще не установился прочный ледяной покров: иначе говоря, наступать на покрытую коркой гладь нельзя. Особенно это касается, конечно, детей — родителей просят быть внимательнее и рассказывать своим ребятишкам об опасностях.

В настоящее время по факту случившегося в Цимлянском районе, уточнили в СКР, проводится доследственная проверка, по результатам которой уже будет приниматься процессуальное решение.

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