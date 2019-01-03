2019-01-03T10:12:47+03:00
Общество

ГИБДД предупредила водителей о сильном тумане на трассах в Ростовской области

Видимость на некоторых участках может падать всего-навсего до ста метров
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
При таких дорожных условиях следует быть предельно внимательными за рулем.При таких дорожных условиях следует быть предельно внимательными за рулем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Донская госавтоинспекция выступила со специальным обращениям к водителям, которым предстоит в четверг, 3 января, ездить за пределами населенных пунктов — по трассам Ростовской области.

- Днем 3 января на территории региона ожидается сильный туман, видимость в пределах 500-800 метров, а временами — и вовсе до ста метров, - отметили в областном управлении ГИБДД. - А при таких погодных условиях создается ощущение, что расстояние до объекта гораздо больше реального, поэтому нужно обязательно включать ближний свет фар и «противотуманки» - плюс, конечно же, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не выполнять резких маневров.

Тем же, кто не уверен в своем умении за рулем или у кого просто есть возможность не выезжать на трассы, автоинспекторы настоятельно призывают остаться дома и не рисковать.

Пешеходам тоже рекомендуется быть предельно внимательными: даже на регулируемых пешеходных переходах следует начинать движение, только убедившись, что все автомобили действительно остановились.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорные завалы в Ростове-на-Дону объяснили местью оставшихся не у дел фирм по вывозу бытовых отходов
В Ростовской области девятилетняя девочка утонула, провалившись под лед
Полузащитник Аяз Гулиев отказал «Спартаку» и остается в «Ростове»
В Ростове-на-Дону водитель на Mazda CX-7 устроил массовую аварию и скрылся, оставив на месте ДТП свой госномер
Старт мусорной реформы в Ростове-на-Дону: горожане жалуются на заваленные отходами контейнеры
В Ростов-на-Дону с Украины привезут икону, защищающую от злых духов, врагов, клеветы и наветов
В Ростове-на-Дону приезжий, взяв у приятеля в аренду автомобиль, продал его на запчасти
Парк-музей «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону за 2,5 месяца посетили 35 тысяч человек
В первые сутки Нового года в Ростовской области на свет появились 116 малышей
Новый год у главной елки Ростова-на-Дону встретили несколько тысяч горожан и гостей южной столицы
В Ростове-на-Дону в канун Рождества состоится ярмарочный балаган
Девушка-студентка, пропавшая в Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь, найдена
В первый день Нового года в Ростовской области в пожарах погибли два человека
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь пропала 22-летняя девушка
Ростовчанин украл из салона BMW очки за 320 тысяч рублей и выкинул их
Две тысячи бегунов "взбодрили" центр Ростова-на-Дону 1 января 2019
Соцсети: в центре Ростова-на-Дону салют обстрелял людей, праздновавших Новый год
В Ростове-на-Дону вылепили из снега Волка из "Ну, погоди!"
Сноуборд в Ростове-на-Дону: горожанин прокатился на доске, зацепившись за машину
Не дожил до 2019-го: житель Гуково погиб во время пожара 31 декабря
Ростову отдельно: Баста поздравил поклонников с Новым годом
Шикарные бедра: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова поразила поклонников своим новогодним образом
Цена на такси в Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь поднялась почти в два раза
Новогодняя ночь на Дону прошла спокойно