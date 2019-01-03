ГИБДД предупредила водителей о сильном тумане на трассах в Ростовской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:12:47+03:00

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Донская госавтоинспекция выступила со специальным обращениям к водителям, которым предстоит в четверг, 3 января, ездить за пределами населенных пунктов — по трассам Ростовской области.

- Днем 3 января на территории региона ожидается сильный туман, видимость в пределах 500-800 метров, а временами — и вовсе до ста метров, - отметили в областном управлении ГИБДД. - А при таких погодных условиях создается ощущение, что расстояние до объекта гораздо больше реального, поэтому нужно обязательно включать ближний свет фар и «противотуманки» - плюс, конечно же, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не выполнять резких маневров.

Тем же, кто не уверен в своем умении за рулем или у кого просто есть возможность не выезжать на трассы, автоинспекторы настоятельно призывают остаться дома и не рисковать.

Пешеходам тоже рекомендуется быть предельно внимательными: даже на регулируемых пешеходных переходах следует начинать движение, только убедившись, что все автомобили действительно остановились.