Мусорные завалы в Ростове-на-Дону объяснили местью оставшихся не у дел фирм по вывозу бытовых отходов

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:06:12+03:00

По заявлению нового регионального оператора, его предшественники бросили работать еще до Нового года и увезли контейнеры с собой

Изменить размер текста: A A

Новый региональный оператор по вывозу коммунальных отходов в южной столице прокомментировал многочисленные жалобы ростовчан на мусорные завалы в разных районах города, образовавшиеся из-за того, что оттуда уже по несколько дней не вывозят твердые бытовые отходы.

- Были обнаружены несколько адресов, которые не направлялись в заявках региональным операторам, - отметили в компаниях, уполномоченных вывозить мусор из дворов Ростова-на-Дону. - Также были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря и увезли контейнеры для отходов, из-за чего там образовались серьезные завалы, которые 1 и 2 января пришлось оперативно зачищать. Специально для выявления проблемных адресов созданы группы контроллеров. На протяжении праздничных дней они собирают информацию о неблагополучных объектах, оперативно направляют ее в диспетчерские службы, после чего заваленные площадки незамедлительно зачищаются.

Вот такая "картина маслом" в пер. Суздальском.

А тем горожанам, у кого остаются претензии к региональному оператору, предложили жаловать на горячую в специально созданный колл-центр.

НА ЗАМЕТКУ

Куда сообщать о мусорных завалах

* Единый колл-центр регионального оператора, обслуживающего Ростов-на-Дону: тел. 8-800-707-05-05 - ежедневно с 7 утра и до 8 вечера.

* Горячая линия регионального министерства ЖКХ: тел. 8-863-253-80-32.

Контакты абонентских отделов региональных операторов по районам Ростова-на-Дону:

* Центральный офис: Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, д.8, литер Б, комната 19, тел.8 (863) 268-88-38.

*Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам Ростова-на-Дону: пр. Нагибина, 27,тел. 8 (863) 230-25-11, 230-25-12.

* Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам Ростова-на-Дону: ул. Мурлычева, 84, тел. 8 (863) 283-01-13, 263-54-26, 2517-618.

* Отделение по Железнодорожному и Советскому районам Ростова-на-Дону: пр. Стачки, 198а, тел. 8 (863) 210-52-12, 210-52-13.

* Отделение по Кировскому и Ленинскому районам Ростова-на-Дону: ул. Согласия, 25а, тел. 8 (863) 200-61-09, 227-19-19.