Ростовчане начали самостоятельно ловить и наказывать активизировавшихся в новогодние праздники автоворов

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:53:14+03:00

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Жителям Ростова-на-Дону удалось поймать с поличным уже несколько автоворов, которые здорово активизировались в период новогодних каникул.

Одного, например, выловили на пр. Ленина — во дворе пятиэтажки напротив госпиталя МВД.

- Это случилось 2-го января, - рассказал сам владелец автомобиля, который вскрыли «умельцы». - В 20.30 в квартиру постучала соседка - говорит, что в моей машине кто-то лазит. Вышел - никого нет. Но вижу, что багажник и водительская дверь открыты. Метрах в ста трое ребят. У одного из них мой топор, украденный из багажника, у второго - мои кроссовки. Медленно к ним подхожу: один кладет топор на землю, второй обувает кроссовки. Подойдя к ним, я вижу что ребята навеселе. Спрашиваю: где кроссовки нашли? Купили, отвечают. А топор чей? Нашли, говорят. Ну и сразу, не теряя возможности: первый получает по зубам, второй и третий убегают. Одного догнал, немножко наказал. Вот фото этого подлеца. Скорее всего, это их не первая кража.

Кстати, по фото пользователи соцсетей уже опознали молодого человека - 27-летнего местного жителя.

Еще двоих таких же автоворов, парней лет по 18-19, бдительные горожане задержали в районе Театральной площади: они пытались открыть капот припаркованной машины, а когда увидели, что к ним идут, попытались убежать, но их догнали и передали полиции.