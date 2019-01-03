Шесть муниципалитетов Ростовской области получат свыше 351 млн рублей на решение проблем ЖКХ

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:36:50+03:00

Проблемы с ЖКХ - в числе самых болезненных для населения.

Субсидия, выделенная по решению губернатора, будет направлена на компенсацию затрат за работы и услуги по водо- и теплоснабжению

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Глава донского региона Василий Голубев распорядился выделить из резервного фонда Ростовской области свыше 351 млн рублей в помощь шести муниципалитетов Ростовской области для решения имеющихся там проблемных вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству.

Получателями субсидии станут Шолоховский район, города Азов, Таганрог и Новошахтинск, а также Красный Сулин и Миллерово.

- Средства субсидии предназначены на компенсацию затрат за работы и услуги по водо- и теплоснабжению и водоотведению на территории этих муниципальных образований, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что обязательное условие предоставления финансовой поддержки - софинансирование из местных бюджетов. Правда, общая сумма, которую предоставят они ради более чем 351 млн рублей, составит всего около 3,6 млн рублей — т. е. примерно один процент от областной суммы.