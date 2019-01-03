В Ростове-на-Дону торговцы выбрасывают не распроданные к Новому году елки прямо на улицы

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:50:15+03:00

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Ростовчане возмущены тем, что на месте предновогодних елочных базаров стали массово появляться «елочные кладбища»: торговцы попросту бросают хвойные деревья, которые не успели продать до 1 января, там же, где в конце декабря их продавали.

- Вот они герои - «елочные магнаты»! Сначала задирали цены на главный символ Нового Года, а потом выкинули елки прямо с ценниками: не утилизировали, как положено, а просто 1 января ночью вывезли и выбросили на стоянку около пр. Космонавтов, 2г, - пишут горожане гневные посты в соцсетях. - Вот и лежат они там прямо с ценниками.

Аналогичная картина, судя по комментариям пользователей, наблюдается в самых разных районах южной столицы — в частности, подобное наблюдали на перекрестке ул. Текучева и пр. Буденновского: сосенки, которые буквально несколько дней назад продавали по 700-1000 рублей, валяются, никому не нужные.

- И так каждый год, когда же порядок наведут?! - удивляются люди. - А почему, например, нельзя было отвезти их на специально создаваемые под такое дело елочные свалки? Или сдать их в зоопарк? Просто нужен жесткий контроль со стороны власти, вот и все! Все легальные елочные базары известны, так что не составит труда узнать, кто повел себя в только что наступивший Год Свиньи соответствующим образом, а потом — лишить их права продавать новогодние деревья в будущем.