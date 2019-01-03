В Ростове-на-Дону 67-летний мужчина скончался после катания на коньках по льду

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончилась семейная прогулка на каток, расположенный в районе Театральной площади, для 67-летнего ростовчанина.

- По предварительным данным, у пенсионера случился сердечный приступ во время катания на льду на коньках, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах региона. - Как рассказали очевидцы, он упал на лед, схватившись за грудь. Близкие и персонал катка пытались привести его в чувство, но у них не получилось. Прибывшие на место происшествия медики провели первичные реанимационные мероприятия и доставили мужчину в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось, в больнице он скончался.

Между тем, очевидцы утверждают, что скорая помощь ехала на вызов около сорока минут. Собеседник «Комсомольской правды» уточнил, что по факту произошедшего будет проведена доследственная проверка.