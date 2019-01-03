В Ростовской области в детских новогодних подарках обнаружены опасные компоненты

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:26:36+03:00

Специалисты предупреждают: содержимое далеко не во всех подарках так же замечательно, как и внешняя их оболочка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Красители, по мнению экспертов, могут оказывать негативное влияние на активность и внимание малышей

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Инспекторы управления Роспотребнадзора по Ростовской области в ходе проверки предприятий, чья деятельность связана с организацией культурно-массовых и досуговых мероприятий для детей, а также с предоставлением услуг общепита, выявили ряд серьезных нарушений в плане отпуска малышам новогодних подарков со сладостями.

- В частности, допускается реализация кондитерских изделий с нарушением маркировки, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Допустим, в некоторых содержатся красители Е-104, Е-124, Е-102 и Е-110, а на этикетке нет соответствующей предупреждающей надписи о том, что изделие «содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Кроме того, как выяснилось, не обеспечивается контроль за условиями хранения новогодних вкусностей - зачастую не соблюдается режим, когда вместо установленной температуры хранения в пределах +18-21 градусов по Цельсию и влажности воздуха не более 75 процентов, допускается превышение установленного предела.

В Роспотребнадзоре заверили, что к нарушителям правил и норм применяются предусмотренные законодательством меры наказания, однако призвали и самих родителей «быть предельно бдительными при приобретении сладких новогодних подарков» и изучать внимательно изучать этикетки — и по составу, и по срокам годности и условиям хранения.

- В случае возникновения вопросов, не стесняйтесь потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, - подчеркнули в надзорной структуре.