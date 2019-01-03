2019-01-03T20:56:49+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону погибла четырехлетняя девочка

«Мазду» под управлением ее отца протаранила «Нива», вылетевшая на встречную полосу
Александр СТЕПАНОВ
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В обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели. Фото: УГИБДД по РО.В обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели. Фото: УГИБДД по РО.
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Трагедия произошла в четверг, 3 января, около трех часов дня на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь, в 42-х километрах от столицы Южного федерального округа — между станицами Кировской и Кагальницкой.

- По предварительным данным, водитель "Нивы" (1981 года рождения) выехал на встречную полосу, по которой в этот момент в противоположном направлении двигалась Mazda под управлением 30-летнего мужчины, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону». - В лобовом столкновении пострадали три человека — оба водителя и четырехлетняя девочка, которую спасти не удалось: она скончалась от травм в больнице.

Малышка, к слову, ехала в детском кресле и была пристегнута, но и это не спасло — по информации источника «Комсомольской правды», удар был очень сильным, поскольку оба автомобиля двигались на приличной скорости.

Добавим, что ранее региональная госавтоинспекция выступала с предостережением к водителям о том, что сегодня, 3 января, видимость на трассах Ростовской области из-за сильнейшего тумана составляла до ста метров.

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