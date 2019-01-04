Выяснением причин обрушения здания в Новочеркасске занялся Следственный комитет
Следователь управления СКР по Ростовской области осмотрел место обрушения здания офисно-развлекательного центра в Новочеркасске, пролет которого с первого по четвертый этаж обвалился накануне, 3 января.
- По данному факту проводится доследственная проверка, результатом которой станет соответствующее процессуальное решение, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном Следкоме. - Для установления причин обрушения будет проведена строительная экспертиза.
В свою очередь, о проведении собственной проверки и приеме вопросов с рухнувшей частью здание в Новочеркасске объявила и прокуратура Ростовской области.
Секции четырех этажей бывшего заводоуправления предприятия «Магнит», которое в последние годы сдавалось в аренду под офисы и различные заведения (в частности, в момент обрушения в соседнем помещении работал боулинг-клуб, и там находились люди), обвалились около 18.30 в минувший четверг, 3 января. В момент инцидента никто не пострадал.