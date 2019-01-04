2019-01-04T10:45:51+03:00
Общество

За первые три дня мусорной реформы в Ростовской области на горячие линии поступили более шестисот жалоб

В МинЖКХ сообщили, что одной из причин, затрудняющих вывоз бытовых отходов, стало отсутствие доступа ассенизаторов к контейнерам
Александр СТЕПАНОВ
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Люди сообщают в соцсетях о мусорных завалах в своих дворах.Люди сообщают в соцсетях о мусорных завалах в своих дворах.
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С начала действия мусорной реформы, которая стартовала в донском регионе, как и по всей России, с 1 января, на горячие линии, организованные для получения оперативной обратной связи от населения по поводу вывоза бытовых отходов, поступило 649 жалоб — и это только за первые три дня.

- Все поступившие обращения держатся на контроле до их полного выполнения, - заверили в министерстве ЖКХ Ростовской области, уточнив, что речь идет не только о контактной телефонной линии самого ведомства, но и колл-центрах региональных операторов и единой дежурно-диспетчерскую службы.

При этом одной из причин, затрудняющих вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), в МинЖКХ назвали невозможность проезда к контейнерным площадкам из-за снега или припаркованных автомобилей.

- Доступ к контейнерной площадке обязан обеспечить собственник земельного участка, на котором она расположена, в том числе, подъезд для ассенизаторской техники, - подчеркнули в министерстве. - Все данные о невозможности подъехать к площадкам оперативно передаются в соответствующие администрации.

Ранее, напомним, жители практически изо всех районов Ростова-на-Дону стали сообщать об образовавшихся в их дворах мусорных завалах. Региональные операторы, уполномоченные вывозить ТКО в южной столице, объяснили это тем, что, во-первых, их предшественники, лишившись права выполнять вывоз мусора, перестали работать еще за несколько дней до Нового года, а во-вторых, они забрали с собой и контейнеры.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на мусорные завалы

* Волгодонской МЭОК — тел. 8-800-707-05-08,

* Сальский МЭОК — тел. 8-800-707-05-08,

* Мясниковский МЭОК — тел. 8-800-707-05-08,

* Морозовский МЭОК — тел. 8-800-707-05-08,

* Неклиновский МЭОК — тел. 8-800-600-49-11,

* Новочеркасский МЭОК — тел. 8-800-222-89-00,

* Красносулинский МЭОК — тел. 8-863-620-01-54,

* Миллеровский МЭОК — тел. 8-863-275-20-23.

Круглосуточная диспетчерская служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - тел. (863) 253-80-32.

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