2019-01-04T12:09:50+03:00
Происшествия

Сити-менеджер Новочеркасска заявил, что офис банка в обрушившемся здании не работал полтора года

В финансовой структуре отметили, что перепланировка в помещении их отделения не проводилась
Александр СТЕПАНОВ
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Здание, заявил новочеркасский градоначальник, не значилось в реестре аварийных. Фото: Facebook / Игорь Зюзин.Здание, заявил новочеркасский градоначальник, не значилось в реестре аварийных. Фото: Facebook / Игорь Зюзин.
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Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин сообщил, что ущерб, причиненный обрушением четырехэтажного здания бывшего заводоуправления предприятия «Магнит», помещения которого в последние годы сдавались в аренду, получился незначительный.

- Здание на ул. Буденновской, 156, переделано под развлекательный и офисный центр, на первом этаже его находилось отделение Сбербанка, которое не работает более полутора лет, а рядом с обрушившейся частью находится действующий боулинг-клуб, - рассказал Зюзин. - Эта часть здания не пострадала, все люди из боулинга были быстро эвакуированы. Боулинг находится в правой, более новой, части здания, а обрушилась левая – старая.

Вместе с тем, по его словам, сооружение не являлось аварийным и трещин на нем тоже не было. Ранее, к слову, в СМИ появились сообщения, что причиной обрушения могла стать перепланировка помещений здания — в частности, говорилось об офисе банка, однако в финансовой структуре информацию о перестройке своих помещений опровергли категорически:

- Отделение банка не функционирует, помещение в здании ранее было выставлено на продажу, перепланировок не осуществлялось, - подчеркнули в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

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